अपने बर्थडे पर अमित शाह ने दिल्ली वालों को दी बड़ी राहत, जल्द साफ होगी यमुना; तैयार हो रहा मेगा प्लान

गौतम मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के साथ अब जनता की सीधी भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने राजधानी के लोगों से अपील की है कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि आम आदमी के सहयोग से ही यमुना की सफाई पूरी तरह संभव है। कार्यक्रम में अमित शाह भी पहुंचे हैं।

जल मं दिल्ली वालों से अपनी रोजमर्रा की आदतों में सुधार करते हुए यमुना को फिर से निर्मल बनाने के लिए आगे आने को कहा है। तीन अहम संकल्प लेने का आह्वान इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल मंत्री ने दिल्ली वालों से तीन अहम संकल्प लेने का आह्वान किया है। पहला संकल्प है कि कूड़ा हमेशा निर्धारित स्थान पर ही डालें, ताकि वह नालों से बहकर नदी में न जाए। दूसरा, हर घर में वैध सीवर कनेक्शन जरूर हो, जिससे गंदा पानी सीधे यमुना में गिरने से रुके।