दिल्ली-NCR में अगले शुक्रवार तक जारी रहेगा बारिश का दौर, जलभराव से बढ़ी परेशानी; IMD का येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है, लेकिन जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 14 अगस्त तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने का सिलसिला जारी रह सकता है।

बारिश के कारण दिल्ली के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में अधिकतम तापमान 26.5 से 28.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि अगस्त में इस समय सामान्य अधिकतम तापमान करीब 34.2 डिग्री सेल्सियस रहता है।

लगातार बारिश और 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पूर्वी हवाओं के कारण मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश IMD के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में बारिश सबसे ज्यादा हुई। फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के स्वचालित मौसम केंद्र पर 24 घंटे में 165 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। IGNOU परिसर में 138 मिलीमीटर और आया नगर में 115 मिलीमीटर बारिश हुई। पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में भी कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। पालम वेधशाला में 104.6 मिलीमीटर, नजफगढ़ में 103.5 मिलीमीटर और जनकपुरी में 102.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नई दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में 98.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली रिज में 89.8 मिलीमीटर, लोधी रोड में 86.8 मिलीमीटर, पूसा में 81.5 मिलीमीटर, मयूर विहार में 69.5 मिलीमीटर और राजघाट में 62.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

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NCR के इन शहरों में भी जमकर बरसे बादल दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों में भी भारी बारिश हुई। गुरुग्राम में 96.5 मिलीमीटर, गाजियाबाद में 33 मिलीमीटर और नोएडा में 28.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कों, निचले इलाकों और अंडरपास में पानी भर गया है।

क्यों हो रही लगातार बारिश? मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में एक साथ सक्रिय तीन मौसम प्रणालियों के कारण दिल्ली-NCR में बारिश का दौर बना हुआ है। मानसून ट्रफ इस समय अनूपगढ़, दिल्ली, देवमाली, सीधी और दीघा से होकर गुजर रही है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण कमजोर होने के बाद भी पूर्वोत्तर राजस्थान और आसपास के इलाकों में सक्रिय है।

इसके साथ ही पश्चिमी हवाओं में मध्य क्षोभमंडलीय स्तर पर बनी द्रोणिका भी मानसूनी गतिविधियों को मजबूती दे रही है। इन प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से दिल्ली-NCR में बादल बन रहे हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है। 14 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम? 9 अगस्त: सुबह से पूर्वाह्न के बीच बहुत हल्की बारिश हो सकती है। शाम के समय भी हल्की बारिश का एक दौर आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

10 अगस्त: आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय एक-दो दौर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 11 अगस्त: सुबह से दोपहर तक और फिर शाम या रात के समय हल्की बारिश के दौर आ सकते हैं। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 12 से 14 अगस्त: आसमान में बादल छाए रहेंगे और पूर्वाह्न से शाम के बीच हल्की बारिश के छोटे दौर जारी रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

जलभराव और ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी IMD ने दिल्ली-NCR में भारी बारिश के दौरान प्रमुख सड़कों और निचले अंडरपास में जलभराव की चेतावनी दी है। इसके अलावा प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक धीमा होने, दृश्यता कम होने और सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ने की आशंका जताई गई है।