Kal Ka Mausam: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल 8 अगस्त को छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 10 अगस्त को राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम 8 अगस्त को बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश का दायरा बढ़ेगा। 9 और 10 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

किसान बरतें विशेष सावधानी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भारी बारिश और जलभराव से फसलों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें जल निकासी का प्रबंध करने और अरहर, मक्का, मूंगफली, तिल, धान, सब्जियों और अन्य खड़ी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी तुरंत निकालने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।