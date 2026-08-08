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    15 साल का टूटा रिकॉर्ड, अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बारिश से दिल्ली-NCR बेहाल; तस्वीरें बनी गवाह

    By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 06:23 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे कई इलाकों में भीषण जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अगस्त क ...और पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कहर। फोटो- पीटीआई

    दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कहर। फोटो- पीटीआई

    HighLights

    1. दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश।

    2. कई प्रमुख सड़कों पर भीषण जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम।

    3. अगस्त के पहले सप्ताह में 15 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा और वाहन घंटों रेंगते नजर आए। इसी बारिश ने अगस्त के पहले सप्ताह में 15 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

    दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पीक आवर्स के दौरान लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कैब नहीं मिलने और सड़क पर फंसने की शिकायत भी की।

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    नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी से भरी सड़क से लोग एक फंसी हुई गाड़ी को धक्का देते हुए। ANI

    लगातार बारिश के कारण दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा पड़ गया।

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    नई दिल्ली में ITO पर बारिश के बाद ट्रैफिक में फंसे वाहन। पीटीआई

    महरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर स्ट्रेच, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला।

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    नई दिल्ली में अक्षरधाम फ्लाईओवर पर बारिश के बाद ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां। PTI

    भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार, अगस्त के पहले सात दिनों में दिल्ली में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वर्ष 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में यह सबसे अधिक बारिश है।

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    नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पानी भरी सड़क से गुजरते हुए। ANI

    ITO, प्रगति मैदान, छतरपुर, पुष्प विहार और सफदरजंग समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। जगह-जगह पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ।

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    नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी से भरी सड़क से गुजरते लोग। ANI

    बारिश के बीच लाल बत्तियों से जगमगाती गाड़ियों की लंबी कतारें और पानी से भरी सड़कें राजधानी में बने हालात की तस्वीर बयां करती रहीं।

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    नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी से भरी सड़क से गुजरते लोग। ANI

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