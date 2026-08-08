नारनौल में भारी बारिश के बीच ढही 100 साल पुरानी हवेली, मलबे की चपेट में आया बिजली का पोल; टला बड़ा हादसा

संवाद सूत्र, निजामपुर (नारनौल)। पिछले एक सप्ताह से हो रही वर्षा के बीच गांव छिलरो में शनिवार सुबह करीब सात बजे करीब 100 वर्ष पुरानी जर्जर हवेली का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया।

मलबा रास्ते के साथ सामने रह रहे नरेंद्र के मकान के पास जा गिरा और पास खड़े बिजली के खंभे से भी जा टकराया, जिससे खंभा जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया।

घटना ने गांव में लंबे समय से खड़ी जर्जर हवेलियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलते ही ग्राम सरपंच विक्रम पहलवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों की सहायता से रास्ते तथा नरेंद्र के घर के सामने पड़े मलबे को हटवाकर दूसरी जगह डलवाया।