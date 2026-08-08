दिल्ली के देवली में बारिश से गिरी पार्किंग की दीवार, 10 से ज्यादा कारें मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भारी के बाद शनिवार को देवली के नई बस्ती में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही यहां पर दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी का काम हुआ था।

बताया गया कि दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण यह दीवार गिरी है। क्षतिग्रस्त वाहनों में कई नई गाड़ी और कुछ दो से चार साल पुरानी बताई गई है।

इस घटना में कई कारें मलबे में दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे मालिकों को भारी नुकसान हुआ है।

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