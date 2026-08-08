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    दिल्ली के देवली में बारिश से गिरी पार्किंग की दीवार, 10 से ज्यादा कारें मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 01:02 PM (IST)

    दिल्ली के देवली की नई बस्ती में भारी बारिश के कारण एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिर गई। इस घटना में 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें नई और पुरानी गा ...और पढ़ें

    HighLights

    1. देवली की नई बस्ती में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरी।

    2. दिल्ली में हुई भारी बारिश को दीवार गिरने का कारण बताया।

    3. दीवार गिरने से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें नई गाड़ियां भी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भारी के बाद शनिवार को देवली के नई बस्ती में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही यहां पर दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी का काम हुआ था।

    बताया गया कि दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण यह दीवार गिरी है। क्षतिग्रस्त वाहनों में कई नई गाड़ी और कुछ दो से चार साल पुरानी बताई गई है।

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    इस घटना में कई कारें मलबे में दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे मालिकों को भारी नुकसान हुआ है।

     

     

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