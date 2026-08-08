फरीदाबाद: बारिश ने खोली सूरजकुंड रोड की पोल, पुलिया का बड़ा हिस्सा धंसा; कभी भी हो सकता है हादसा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दो दिन हुई लगातार वर्षा की वजह से सूरजकुंड रोड पर पुलिया का बड़ा हिस्सा धंस गया है। यह हिस्सा सिद्वदाता आश्रम और एमवीएन के बीच में है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ गया है।

सड़क धंसने के कारण मार्ग की हालत खराब हो गई है और यहां किसी भी समय हादसा होने की आशंका बनी हुई है। रात के समय समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को दूर से आसानी से देखा नहीं जा सकता। वैसे भी इस सड़क पर अंधेरा रहता है।

सड़कों की गुणवत्ता की खुली पोल वाहन चालकों के अनुसार वर्षा के दौरान शहर की कई सड़कों की गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है। सूरजकुंड क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क का धंसना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर धंसे हुए हिस्से की तुरंत मरम्मत कराए और सड़क के नीचे की स्थिति की भी जांच की जाए, ताकि दोबारा सड़क धंसने की समस्या न हो। सिर्फ खानापूर्ति नहीं, जांच हो लोगों का कहना है कि केवल गड्ढे को भरकर खानापूर्ति करने के बजाय सड़क धंसने के कारणों की जांच की जानी चाहिए। यदि पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है या सड़क के नीचे मिट्टी कमजोर हो गई है तो उसका भी स्थायी समाधान जरूरी है।