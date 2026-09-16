दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वालों पर शिकंजा, 15 दिन में 150 जगह जांच; 25 DG सेट सील करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दियों से पहले दिल्ली एवं एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने 24 अगस्त से सात सितंबर के बीच 15 दिनों में 150 निरीक्षण किए।

इनमें 98 औद्योगिक इकाइयों, 45 डीजल जनरेटर (डीजी) सेट और सात निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) स्थलों की जांच शामिल है।



मंगलवार को हुई ईटीएफ की 139वीं बैठक में जांच के आधार पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। उल्लंघन पाए जाने पर तीन सीएंडडी परियोजनाओं और एक औद्योगिक इकाई को बंद करने, जबकि सीएंडडी, औद्योगिक और अन्य इकाइयों में लगे 25 डीजी सेट सील करने का प्रस्ताव है। दो औद्योगिक मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की भी सिफारिश की गई है।



हरियाणा के नूंह में विशेष अभियान के दौरान 35 परिसरों की जांच हुई। इनमें 13 नियमों के अनुरूप मिले, जबकि सात बंद पाए गए, जिनकी दोबारा जांच होगी। एक डीजी सेट सील करने और छह मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कार्रवाई प्रस्तावित है।