दिल्ली-NCR से 2-3 दिन में विदा होगा मानसून, एक हफ्ते तक बारिश नहीं; तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर भर में मानसून की विदाई के लिए मौसमी परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ रहा है, नमी घट रही है और मौसम धीरे- धीरे शुष्क हो रहा है।

मौसम विभाग ने सोमवार काे कहा कि दो से तीन दिन में दिल्ली व एनसीआर के शहरों से मानसून की वापसी हो जाएगी। याद रहे कि राजधानी में मानसून की विदाई की तारीख वैसे 25 सितंबर तय है। इसमें आंशिक रूप से एक दो दिन आगे पीछे चलता रहता है।

उधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर जाएं तो हाल फिलहाल वर्षा होने की भी कोई संभावना नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साल दिल्ली में मानसून की वर्षा का कोटा अगस्त में ही पूरा हो गया था जबकि चार माह पहले साल भर की वर्षा का कोटा भी पूरा हो गया।