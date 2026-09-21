जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में मानसूनी बादलों की सक्र‍ियता का रुख तो बना हुआ है लेक‍िन पखवारे भर के बाद यह मानसूनी बादलों का रुख व‍िदायी की ओर हो जाएगा। मौसम व‍िभाग ने दो द‍िनों से मानसूनी सक्र‍ियता के वापसी का संकेत द‍िया है। व‍िड्राल आफ मानसून सेक्‍शन को अब पोर्टल में अपडेट करना शुरू कर द‍िया है। जो मध्‍य स‍ितंबर में होता था वह अब चार द‍िनों की अमूमन देरी से मानसूनी वि‍दायी का रुख शुरू हुआ है।

मौसम व‍िभाग ने मानसून के वापसी का जो आंकड़ा जारी क‍िया है वह 19 स‍ितंबर से है और दो द‍िनों तक वह राजस्‍थान और पाकिस्‍तान की सीमा पर बना हुआ है। इसके अब राजस्‍थान को छोड़ने के बाद द‍िल्‍ली हर‍ियाणा पार कर पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्‍मीद अगले दस द‍िनों में जताई जा रही है। यह पांच अक्‍टूबर तक मध्‍य उत्‍तर प्रदेश वापस लौटने का अनुमान है तो इसके सप्‍ताह भर बाद यानी दस अक्‍टूबर के आसपास यह पूर्वांचल से भी सोनभद्र के रास्‍ते यूपी से व‍िदा हो जाएगा।

हर साल सोनभद्र के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश में मानसून प्रवेश भी करता है और यहीं से मानसूनी सक्र‍ियता दस अक्‍टूबर के बाद व‍िदा भी हो जाता है। मानसूनी सक्र‍ियता के व‍िदा होने के साथ ही गुलाबी ठंडक का असर भी शुरू हो जाएगा। इस बार मानसून लगभग सप्‍ताह भर व‍िलंब के बाद आया था और अमूमन औसत समय के आसपास ही व‍िदा भी हो जाएगा। आइएमडी ने अब अपडेट व‍िदायी का जारी करना शुरू कर द‍िया है। इस ल‍िहाज से पूर्वांचल में अब मानसून एक पखवारे भर तक और शेष है।