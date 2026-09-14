जैतपुर से आश्रम जाना है तो ध्यान दें! दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की एक लेन अगले आदेश तक बंद, एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जैतपुर पुश्ता रोड से महारानी बाग डीएनडी तक की लेन सोमवार को एक बार फिर अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एनएचएआइ हाईवे का एक हिस्सा मदनपुर खादर में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एडवाइजरी के अनुसार जैतपुर से सराय काले खां और आश्रम की ओर जाने वाले हाईवे के हिस्से को अगले आदेश तक बंद किया गया है।