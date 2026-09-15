दिल्ली-जेद्दा आने-जाने वाली उड़ानों पर असर, एयरपोर्ट निकलने से पहले चेक करें अपना फ्लाइट स्टेटस
जेद्दा में संभावित सुरक्षा खतरे के अलर्ट के कारण किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। ...और पढ़ें
HighLights
जेद्दा एयरपोर्ट पर सुरक्षा खतरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुईं
दिल्ली-जेद्दा हवाई संपर्क पर सीधा असर पड़ा, यात्री चिंतित
यात्रियों को एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति जांचने की सलाह
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सऊदी अरब के जेद्दा में संभावित सुरक्षा खतरे को लेकर जारी अलर्ट के बाद किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।
जेद्दा आने-जाने वाली अधिकांश उड़ानों को फिलहाल होल्ड पर रखे जाने से इसका असर नई दिल्ली और जेद्दा के बीच हवाई संपर्क पर भी पड़ा है। यात्रियों में अपनी उड़ान के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
जेद्दा एयरपोर्ट पर उड़ानें हुईं प्रभावित
संभावित सुरक्षा खतरे के अलर्ट के बाद जेद्दा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। अधिकांश उड़ानों को होल्ड पर रखे जाने से यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना पड़ा।
जेद्दा एयरपोर्ट ने भी क्षेत्रीय घटनाक्रम से प्रभावित गंतव्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति की पुष्टि करने की सलाह दी है। सुरक्षा कारणों से उड़ानों के रद्द होने या उनके समय में बदलाव की संभावना भी बताई गई है।
जेद्दा से जुड़ी उड़ान सेवाओं में पैदा हुई स्थिति का सीधा असर दिल्ली-जेद्दा हवाई संपर्क पर भी पड़ा है। हालांकि दिल्ली से जेद्दा और जेद्दा से दिल्ली की उड़ानें पूरी तरह बंद होने की पुष्टि नहीं हुई है।
क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी सतर्कता
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज हुए हैं।
हाल के हमलों में सऊदी शहरों तथा ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। क्षेत्रीय तनाव के चलते विमानन और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है।
यात्री एयरलाइन से स्थिति जांचें
दिल्ली से जेद्दा जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी उड़ान का ताजा स्टेटस एयरलाइन की वेबसाइट या एप पर जांचने की सलाह है। दिल्ली एयरपोर्ट के डिस्प्ले पर भी उड़ान की स्थिति देखी जा सकती है।
जेद्दा से दिल्ली लौटने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। सुरक्षा स्थिति में बदलाव होने पर उड़ानों के समय या संचालन में आखिरी समय पर बदलाव संभव है।
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