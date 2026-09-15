दिल्ली-जेद्दा आने-जाने वाली उड़ानों पर असर, एयरपोर्ट निकलने से पहले चेक करें अपना फ्लाइट स्टेटस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सऊदी अरब के जेद्दा में संभावित सुरक्षा खतरे को लेकर जारी अलर्ट के बाद किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।

जेद्दा आने-जाने वाली अधिकांश उड़ानों को फिलहाल होल्ड पर रखे जाने से इसका असर नई दिल्ली और जेद्दा के बीच हवाई संपर्क पर भी पड़ा है। यात्रियों में अपनी उड़ान के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

जेद्दा एयरपोर्ट पर उड़ानें हुईं प्रभावित संभावित सुरक्षा खतरे के अलर्ट के बाद जेद्दा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। अधिकांश उड़ानों को होल्ड पर रखे जाने से यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना पड़ा।

जेद्दा एयरपोर्ट ने भी क्षेत्रीय घटनाक्रम से प्रभावित गंतव्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति की पुष्टि करने की सलाह दी है। सुरक्षा कारणों से उड़ानों के रद्द होने या उनके समय में बदलाव की संभावना भी बताई गई है।