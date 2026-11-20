जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा जांच यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जिम्मेदारी अगर मकान मालिकों पर डाल दी गई है, ऐसे में दिल्लीवालों के सामने बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो गई है।

100 गज के मकान की ढांचागत मजबूती की जांच कराने में ही चार से सात लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की बनावट ऐसी है कि वहां जांच करना बेहद मुश्किल हो सकता है।

ऐसे में सवाल है कि लोग लाखों रुपये खर्च कर अपने मकानों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे कराएंगे? इस पूरी प्रक्रिया की रकम बेहद ज्यादा है और हर आय वर्ग के परिवार के लिए ये खर्च उठा पाना मुमकिल नहीं है।

100 गज के मकान की जांच पर लाखों का खर्च स्ट्रक्चरल ऑडिट केवल इमारत को बाहर से देखकर उसकी स्थिति का आकलन करना नहीं है। इसमें पिलरों की जांच के साथ निर्माण सामग्री के नमूने लेकर वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर इमारत की मजबूती का प्रमाणपत्र दिया जाता है।

एमसीडी के पास करीब 700 स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। मकान मालिक इनसे संपर्क कर अपनी संपत्ति का ऑडिट करा सकते हैं। हालांकि, इसकी फीस आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। स्ट्रक्चरल ऑडिट का विवरण स्ट्रक्चरल ऑडिट का विवरण अनुमानित खर्च/समय शुरुआती फीस 2 से 3 लाख रुपये 100 गज की संपत्ति की जांच 5 से 7 लाख रुपये तक फीस बढ़ जाएगी अगर इमारत ज्यारा पुरानी हो और क्षेत्रफल बड़ा हो रिपोर्ट आने में समय करीब 3 महीने एमसीडी के पूर्व अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा के मुताबिक, ललिता पार्क में इमारत गिरने की घटना के बाद उन्होंने उसकी ढांचागत मजबूती की जांच कराई थी। उस समय चार लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट आने में तीन महीने लगे थे। अनधिकृत कॉलोनियों में जांच करना बड़ी चुनौती नियोजित कॉलोनियों में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अपेक्षाकृत संभव है, लेकिन अनियोजित और अनधिकृत कॉलोनियों में यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां कई मकानों की दीवारें एक-दूसरे से सटाकर बनाई गई हैं। कुछ मकानों में पिलर तक नहीं हैं।

ऐसी बनावट में किसी एक मकान की मजबूती की जांच करना आसान नहीं होगा। आसपास के मकानों से सटी दीवारें और पिलर का अभाव जांच की प्रक्रिया को और जटिल बना सकते हैं। यही वजह है कि सभी भवनों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है।

बाहर से ठीक दिखने वाली इमारत भी हो सकती है कमजोर फिलहाल एमसीडी खतरनाक इमारतों की पहचान विजुअल सर्वे के आधार पर करती है। यानी अधिकारी इमारत को देखकर उसकी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर बाहर से इमारत ठीक दिखाई देती है तो उसे सही मान लिया जाता है।

लेकिन केवल बाहरी स्थिति देखकर इमारत की वास्तविक मजबूती का पता नहीं चलता। कई बार भवन बाहर से ठीक दिखता है, जबकि अंदर से उसका ढांचा कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत पड़ती है।

एमसीडी के स्ट्रक्चरल इंजीनियर पिलरों की जांच करते हैं और निर्माण सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनका परीक्षण कराते हैं। इसके बाद ही इमारत की मजबूती को लेकर प्रमाणपत्र दिया जाता है। पीएम उदय के लिए भी आगे नहीं आ रहे लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट की लागत को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भवन मालिक इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होंगे? पीएम उदय योजना के तहत मकानों का मालिकाना हक लेने के लिए 10 हजार से 50-60 हजार रुपये तक खर्च होने के बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

ऐसे में पांच से सात लाख रुपये तक खर्च करके स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए लोगों को तैयार करना आसान नहीं होगा। इन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को लागू करना और उसका पालन कराना दोनों ही बड़ी चुनौती बन सकते हैं।