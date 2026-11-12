छठ पर घर जाने वालों को बड़ी राहत, दिल्ली-बिहार के बीच 77 बसें शुरू; किराये में 1028 रुपये तक की छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से 77 बसों का संचालन शुरू किया है।

शुरुआती चरण में बिहार के पांच डिवीजनों मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, गया और दरभंगा के लिए बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों को त्योहार के मद्देनजर बस श्रेणी और मार्ग के अनुसार 134 से 1,028 रुपये तक के किराये में छूट मिलेगी।

मुजफ्फरपुर के लिए सबसे अधिक 36 बसें इनमें मुजफ्फरपुर के लिए सर्वाधिक 36 बसें, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा के लिए छह बसें शामिल हैं। नॉन एसी सीटर, नॉन एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर श्रेणियों में सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।