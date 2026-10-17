Delhi Zoo में ईंट, सीमेंट और रेत के इस्तेमाल का हिसाब कहां? PMO से फाइनेंशियल ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में निर्माण सामग्री की आपूर्ति और उसके इस्तेमाल की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। विभागीय दस्तावेजों में बड़ी मात्रा में ईंट, सीमेंट, रेत और अन्य निर्माण सामग्री चिड़ियाघर के मेंटेनेंस प्रभारी को सौंपे जाने का रिकाॅर्ड है।

मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की सवाल यह है कि जब निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन यूनिट (सीसीयू) मौजूद है, तो सामग्री हस्तांतरण और उसके इस्तेमाल का हिसाब किस व्यवस्था के तहत रखा गया है। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजकर इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

अलग-अलग तारीखों पर सौंपी गई सामग्री 18 जून 2025 को हाथियों के बाड़े में सीमेंट-कंक्रीट का फर्श बनाने और अन्य कार्यों के लिए मेंटेनेंस प्रभारी रजनीश पांडेय को 313 घनमीटर बढ़िया मिट्टी, 31.20 घनमीटर महीन रेत और 15.60 घनमीटर मोटी रेत सौंपे जाने का उल्लेख है।

तीन नवंबर 2025 के हस्तांतरण रिकॉर्ड में 76.50 घनमीटर गुड अर्थ, 46.81 घनमीटर मोटी रेत, 1048 सीमेंट की बोरियां और 24 हजार ईंटें दर्ज हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्राली और बेलदारों की सेवाएं भी उपलब्ध कराने का उल्लेख है। वित्तीय अनियमितता साबित नहीं करते 19 जनवरी 2026 के रिकार्ड में भी 60 सीमेंट की बोरियां, 18.08 घनमीटर मोटी रेत और 46 दिन के बेलदारों की सेवाएं सौंपे जाने की जानकारी दर्ज है। यानी अलग-अलग तारीखों पर सामग्री और श्रमबल हस्तांतरित किए जाने के दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि, ये रिकाॅर्ड सामग्री सौंपे जाने की पुष्टि करते हैं, उसके अंतिम इस्तेमाल या किसी वित्तीय अनियमितता को अपने आप साबित नहीं करते।