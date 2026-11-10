'विदेश जैसा अनुभव लेकिन टिकट दाम कम करने की जरूरत', यमुना की लहरों में सैंकड़ों लोगों ने लिया क्रूज सफर का आनंद

नोट : टिकट प्रति व्यक्ति रुपयों में हैं। बच्चों का शुल्क क्रूज में 300 रुपये हैं। छह प्रकार के गेम्स हैं, प्रत्येक गेम के 50 रुपये हैं।

मैं जब सोनिया विहार थानाध्यक्ष था, खादर का यह क्षेत्र सुसाइड प्वाइंट था। बहुत अच्छा लगा यह पिकनिक स्पॉट बन गया हैं। क्रूज का पहला टिकट मैंने खरीदा। सरकार बदलाव ला रही हैं। हालांकि इसका किराया कुछ कम करना चाहिए जिससे सभी इसका आनंद ले सकें।

-वीरेंद्र पुंज, सेवानिवृत्त एसीपी दिल्ली पुलिस



दिल्ली से मेरठ अब ज्यादा दूर नहीं हैं। दिल्ली में यमुना को एक गंदा नाला ही देखा था। पहली बार सुना कि यमुना में क्रूज चल रहा हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ पहले ही दून क्रूज सफारी करने पहुंच गया। फिल्म में ही क्रूज देखा था, पहली बार दिल्ली में इसका आनंद लिया। हालांकि 500 रुपये किराया काफी अधिक है, इसे सौ या दो सौ करना चाहिए।

-दानिश, पर्यटक



दीवाली की आफिस की छुट्टियां चल रही हैं। यमुनापार में ऐसा कोई स्पाट नहीं था जहां परिवार के साथ जाया जा सके। पहले ही दिन क्रूज की सफारी करके आनंद आ गया। दिल्ली बदल रही हैं। पर्यावरण के साथ ही लोगों को नया पिकनिक स्पाट मिल गया हैं। हालांकि प्ले जोन और क्रूज का किराया कम करना चाहिए।

- आशीष, पर्यटक



पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा हैं। क्रूज में लाइफ गार्ड की तैनाती की गई हैं। शाम के वक्त लेजर शो भी होगा। दिल्ली में यमुना में यह सुविधा शुरू करके अद्भुत लग रहा हैं।

-गौरव गर्ग, चेयरमैन एमजी स्काई एडवेंचर