CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी सौगात, 15 लाख परिवारों को मिला मुफ्त LPG सिलिंडर, खातों में भेजे ₹142 करोड़

दिल्ली की मेरी लाखों माताओं-बहनों को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात के लिए हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का संकल्प है कि हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हो, उनकी बचत बढ़े और परिवार में खुशहाली आए। इसी भावना के साथ आज तालकटोरा स्टेडियम से 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए ₹142 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। हमारा प्रयास है कि घर का बजट संभालने वाली हर गृहिणी के चेहरे पर मुस्कान हो और उनके परिवार की खुशियां दोगुनी हों। इस अवसर पर सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी तथा विधायक श्री अभय वर्मा जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री कुलदीप सोलंकी जी और श्री चंदन चौधरी जी उपस्थित रहे। @BansuriSwaraj @mssirsa @abhayvermabjp @Kuldeep4BJP @BJPChandankr #ViksitDelhi