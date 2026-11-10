CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी सौगात, 15 लाख परिवारों को मिला मुफ्त LPG सिलिंडर, खातों में भेजे ₹142 करोड़
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को दीवाली पर खास तोहफा दिया। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
15 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों को मुफ्त एलपीजी।
सीएम रेखा गुप्ता ने ₹142 करोड़ DBT से हस्तांतरित किए।
तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यानी मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलिंडर हेतु 142 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की।
सीएम रेखा गुप्ता ने होली के बाद दीवाली पर भी अपने वादे को पूरा करते हुए दिल्लीवासियों को ये खास सौगात दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए बधाई दी।
सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस खास उपहार पर दिल्ली की मेरी लाखों माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई। उन्होंने लिखा कि हम हमारी मातओं और बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दिल्ली की मेरी लाखों माताओं-बहनों को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात के लिए हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का संकल्प है कि हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हो, उनकी बचत बढ़े और परिवार में खुशहाली आए। इसी भावना के साथ आज तालकटोरा स्टेडियम से 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए ₹142 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। हमारा प्रयास है कि घर का बजट संभालने वाली हर गृहिणी के चेहरे पर मुस्कान हो और उनके परिवार की खुशियां दोगुनी हों। इस अवसर पर सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी तथा विधायक श्री अभय वर्मा जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री कुलदीप सोलंकी जी और श्री चंदन चौधरी जी उपस्थित रहे। @BansuriSwaraj @mssirsa @abhayvermabjp @Kuldeep4BJP @BJPChandankr #ViksitDelhi— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 10, 2026
142 करोड़ रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर
उन्होंने बताया कि इसी भावना के तहत आज तालकटोरा स्टेडियम से राशन कार्ड धारक 15 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त LPG सिलिंडर के लिए सीधा उनके खाते में 142 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है।
सीएम गुप्ता ने लिखा कि इसका उद्देश्य घर का बजट संभालने वाली महिलाओं के चेहरे पर एक मुस्कान लाना और दीवाली पर उनकी खुशियों को दोगुना करना है।