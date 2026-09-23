यमुना सफाई के लिए दिल्ली में बड़ा प्लान, नए STP और पुराने प्लांट होंगे अपग्रेड; खर्च होंगे ₹1090 करोड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यमुना की सफाई के लिए गंदे पानी को नदी में जाने से रोकना होगा। इसके लिए नए सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित (एसटीपी) स्थापित किए जा रहे हैं। पुराने (एसटीपी) को अपग्रेड करने का भी कार्य चल रहा है, इसके लिए लगभग 1090 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन परियोजनाओं के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल आपूर्ति व यमुना सफाई से संबंधित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2012 करोड़ रुपये की लागत से 114 अनधिकृत कआलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम पूरा हो चुका है, जबकि इन क्षेत्रों में 1,28,633 घरों को घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 276 कॉलोनियों में चल रहा है सीवर नेटवर्क का काम 276 कालोनियों में सीवर नेटवर्क का काम फिलहाल चल रहा है, जबकि 647 अनधिकृत कालोनियों में लगभग 5,44,680 घरों को घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।