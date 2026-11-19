जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। करावल नगर से गाजियाबाद नौकरी पर जा रही एक युवती की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवती रैपिडो बाइक पर सवार थी। नंद नगरी फ्लाईओवर पर चढ़ते समय अचानक वह बाइक से नीचे गिर गई।

इसी दौरान बराबर से गुजर रहे ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। गंभीर रूप से घायल युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय युवती ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ज्योति नगर थाना पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान नवीन के रूप में हुई है।

मृतका की पहचान करावल नगर निवासी एकता के रूप में हुई है। वह गाजियाबाद स्थित दूध की एक कंपनी में नौकरी करती थी। जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 6:46 बजे एकता रैपिडो बाइक से करावल नगर से गाजियाबाद के लिए निकली थी।

बाइक फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी तभी गिरी एकता जब बाइक नंद नगरी फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी, तभी अचानक एकता नीचे गिर गई। इसी दौरान बराबर में चल रहे ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।