दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान का एलान, बाहरी राज्यों से आने वाले BS-VI से नीचे के वाहनों की एंट्री पर लगेगा बैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदुषण की समस्या से निपटने के लिए 'विंटर एक्शन प्लान' की घोषणा कर दी गई है।

इस प्लान के मुताबिक उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों पर रोक लग जाएगी। साथ ही 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति और निर्माण कार्यों पर पाबंदियां लगाने की तैयारी है। 'नो PUC, नो फ्यूल' 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने का एलान है।

क्या है 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति? दिल्ली सरकार की इस नीति के तहत उन वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा, जिनके पास 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसके अलावा प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। धूल से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य भी पाबंदियां लगाई जाएगी।

AI-सक्षम कैमरों से की जाएगी निगरानी दिल्ली में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए AI-सक्षम कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। इतना ही नहीं कार्य योजना में 50% कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' दिया जाएगा। हर साल दिल्ली में दीवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार रेखा गुप्ता की सरकार ने इससे निपटने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में साफ हवा सुनिश्चित करना है।