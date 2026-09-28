उत्तम नगर में कर्ज से तंग आकर पत्नी ने पति को मार डाला, पहले हथौड़े से मारा फिर तकिये से दबाया मुंह

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में कम आय और बढ़ते कर्ज को लेकर पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद हत्या तक पहुंच गया। आरोप है कि पत्नी जीनत ने पहले सो रहे पति अकबर अली के सिर पर हथौड़े से वार किया। वार के बाद अकबर के चिल्लाने की आवाज को रोकने के लिए जीनत ने उसका मुंह तकिये से दबा दिया, जिससे उसकी सिर में लगे गंभीर चोट और दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।



घटना 23 सितंबर की देर रात खेड़ा वाली मस्जिद के पास की है। पुलिस के अनुसार, अकबर पेशे से दर्जी था। अकबर और जीनत की शादी करीब आठ वर्ष पहले हुई थी और उनकी दो बेटियां हैं।उसकी आय काफी कम थी, जिसके कारण दंपती पर धीरे-धीरे कर्ज बढ़ गया था। करीब 20 दिन पहले अकबर की नौकरी भी छूट गई थी। इसके बाद परिवार की आर्थिक समस्या और बढ़ गई।

कर्ज चुकाने को लेकर दोनों के बीच था तनाव घर का खर्च चलाने और कर्ज चुकाने को लेकर दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। घटना की रात भी पैसों और कर्ज को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद अकबर सो गया। आरोप है कि इसके बाद जीनत ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। घायल होने के बाद अकबर चिल्लाने लगा तो जीनत ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे दबा दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद किया गया हत्या के बाद जीनत ने रात करीब 12:37 बजे अपने भाई को फोन कर घर बुलाया। मौके पर पहुंचे जीनत के भाई ने अपने बहनोई की खून से लथपथ लाश देख कर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अकबर का शव खून से लथपथ मिला। शव के पास से वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद किया गया।