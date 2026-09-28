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उत्तम नगर में कर्ज से तंग आकर पत्नी ने पति को मार डाला, पहले हथौड़े से मारा फिर तकिये से दबाया मुंह

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
Published: Mon, 28 Sep 2026 09:07 PM (IST)

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में कर्ज और आर्थिक तंगी के विवाद में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या ...और पढ़ें

उत्तम नगर में कर्ज के विवाद में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। (एआई जेनरेटेड इमेज)

उत्तम नगर में कर्ज के विवाद में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. पत्नी ने कर्ज और आर्थिक तंगी के विवाद में पति को मारा।

  2. हथौड़े से सिर पर वार कर तकिये से मुंह दबाया गया।

  3. पुलिस ने आरोपित पत्नी जीनत को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में कम आय और बढ़ते कर्ज को लेकर पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद हत्या तक पहुंच गया। आरोप है कि पत्नी जीनत ने पहले सो रहे पति अकबर अली के सिर पर हथौड़े से वार किया। वार के बाद अकबर के चिल्लाने की आवाज को रोकने के लिए जीनत ने उसका मुंह तकिये से दबा दिया, जिससे उसकी सिर में लगे गंभीर चोट और दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना 23 सितंबर की देर रात खेड़ा वाली मस्जिद के पास की है। पुलिस के अनुसार, अकबर पेशे से दर्जी था। अकबर और जीनत की शादी करीब आठ वर्ष पहले हुई थी और उनकी दो बेटियां हैं।उसकी आय काफी कम थी, जिसके कारण दंपती पर धीरे-धीरे कर्ज बढ़ गया था। करीब 20 दिन पहले अकबर की नौकरी भी छूट गई थी। इसके बाद परिवार की आर्थिक समस्या और बढ़ गई।

कर्ज चुकाने को लेकर दोनों के बीच था तनाव

घर का खर्च चलाने और कर्ज चुकाने को लेकर दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। घटना की रात भी पैसों और कर्ज को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद अकबर सो गया। आरोप है कि इसके बाद जीनत ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। घायल होने के बाद अकबर चिल्लाने लगा तो जीनत ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे दबा दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद किया गया

हत्या के बाद जीनत ने रात करीब 12:37 बजे अपने भाई को फोन कर घर बुलाया। मौके पर पहुंचे जीनत के भाई ने अपने बहनोई की खून से लथपथ लाश देख कर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अकबर का शव खून से लथपथ मिला। शव के पास से वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद किया गया।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जीनत को गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही दोनों के स्वजनों से पूछताछ कर हत्या के कारणों के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है।

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