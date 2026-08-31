दिल्ली-NCR में मौसम ने बदला मिजाज, बारिश के आसार नहीं; धूप और उमस करेगी परेशान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को शहर में बारिश होने के आसार नहीं हैं। अगले दो से तीन दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा के लिए दिल्लीवासियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना रहेगा।

तेज धूप और बढ़ती उमस करेगी परेशान सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन भर बादलों की आवाजाही के बावजूद बीच-बीच में कड़क धूप खिलेगी। धूप और नमी का यह संयोजन दिन के समय लोगों के लिए खासी उमस और बेचैनी का कारण बन सकता है।