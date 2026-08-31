दिल्ली में धड़ाधड़ कटे चालान, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ नार्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को सघन अभियान चलाया।

यातायात पुलिस के उपायुक्त डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर 29 अगस्त को चलाए गए अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था।

नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 92 चालान किए गए।

लोगों के लिए खतरा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

ई-रिक्शा पलट गया

रोहिणी ट्रैफिक सर्कल की टीम शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान कुछ दूरी पर अचानक एक ई-रिक्शा पलट गया। ट्रैफिककर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।