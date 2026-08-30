ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, नोएडा में 1272 लोगों के काटे चालान

जागरण संवाददाता, नोएडा। रक्षाबंधन के दिन सड़क हादसों की रोकथाम को यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों से फर्राटा भरने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की। इस विशेष अभियान में 1272 चालकों के चालान काटे गए।

पुलिस ने विपरीत दिशा में चलने, फाल्टी नंबर प्लेट, नो पार्किंग व ओवर स्पीड के के लिए जागरूकता का पाठ पढ़ाते हुए सुरक्षित सफर के लिए प्रोत्साहित किया।

ऑनलाइन भी कटे चालान

यातायात पुलिस के डीसीपी प्रभारी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि सुबह 10 बजे से सेक्टर-62 व सेक्टर-50 में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले चालकों के चालान ऑनलाइन और भौतिक सत्यापन के बाद काटे गए।