दिल्ली सरकार की नई तैयारी, 2 करोड़ पेंडिंग ट्रैफिक चालान अब SDM दफ्तर में होंगे जमा; बन रहा विशेष पोर्टल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दो करोड़ लंबित चालान के निपटारे का रास्ता निकालने में सरकार जुटी है। इन्हें दिल्ली सरकार 13 जिले के सभी 39 एसडीएम को चालान जमा करने की शक्ति देने की पूर्व में प्रस्तावित योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है।

इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी चालान जमा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। जानकारों की मानें तो दिल्ली में हर साल 80% चालान पेंडिंग रह जाते हैं। इस व्यवस्था से लोगों को लोक अदालत के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।