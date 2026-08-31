Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में 3 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में कैब ड्राइवर गिरफ्तार, मोबाइल में मिले कई बच्चों के VIDEO

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:38 AM (IST)

दिल्ली पुलिस ने बवाना स्थित एक निजी स्कूल की तीन वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में स्कूल कैब ...और पढ़ें

आरोपी बच्ची को टॉफी व चॉकलेट का लालच देकर कई मौकों पर उसके साथ गलत हरकत (अश्लील हरकत) करता था।

आरोपी बच्ची को टॉफी व चॉकलेट का लालच देकर कई मौकों पर उसके साथ गलत हरकत (अश्लील हरकत) करता था।

HighLights

  1. दिल्ली के बवाना में 3 वर्षीय छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला।

  2. स्कूल कैब चालक विकास टॉफी का लालच देकर करता था गलत हरकत।

  3. दिल्ली पुलिस ने आरोपी कैब चालक को किया गिरफ्तार।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल की तीन वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने स्कूल कैब चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को टॉफी व चॉकलेट का लालच देकर कई मौकों पर उसके साथ गलत हरकत (अश्लील हरकत) करता था।

पुलिस के अनुसार, बच्ची जब आरोपी का नाम नहीं बता सकी, तब परिजनों ने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया। 24 अगस्त को स्कूल अधिकारियों ने बच्ची को तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसमें उसने कैब चालक की पहचान की। इसके बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच में सामने आया है कि विकास पिछले लगभग आठ महीनों से स्कूल की कैब चला रहा था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें कथित तौर पर छोटे बच्चों को टॉफी-चॉकलेट खिलाने के कई वीडियो मिले हैं। पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में स्कूल परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

यह भी पढ़ें- दिल्ली के जनकपुरी में 6 महीने से सीवर जाम और गंदे पानी से 500 परिवार परेशान, बढ़ा डेंगू का खतरा

यह भी पढ़ें- कजरी तीज पर किस शहर में कब निकलेगा चंद्रमा? नोट करें दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पटना में चांद निकलने का समय