दिल्ली में 3 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में कैब ड्राइवर गिरफ्तार, मोबाइल में मिले कई बच्चों के VIDEO

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल की तीन वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने स्कूल कैब चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को टॉफी व चॉकलेट का लालच देकर कई मौकों पर उसके साथ गलत हरकत (अश्लील हरकत) करता था।

पुलिस के अनुसार, बच्ची जब आरोपी का नाम नहीं बता सकी, तब परिजनों ने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया। 24 अगस्त को स्कूल अधिकारियों ने बच्ची को तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसमें उसने कैब चालक की पहचान की। इसके बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।