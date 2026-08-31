दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार में छह दिन के नवजात को सड़क पर फेंका, पुलिस ने कराया एम्स में भर्ती

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरिता विहार थाना क्षेत्र में आली मोड़ के पास सड़क किनारे छह-सात दिन का एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। पीसीआर स्टाफ ने नवजात को तुरंत एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया।

पीसीआर टीम की त्वरित कार्रवाई अहम साबित हुई, जिससे हालात बिगड़ने से पहले ही बच्चे को इलाज मिल गया। चिकित्सक अभी बच्चे की हालत पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा कहां से आया और उसे वहां कौन छोड़कर गया।