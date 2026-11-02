दिल्लीवासियों निकाल लें गर्म कपड़े, गुलाबी ठंड ने दी दस्तक; IMD ने बताया कल कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, खास तौर पर सुबह और शाम के समय में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर यानी मंगलवार को दिल्ली का मौसम शुष्क रहने वाला है।

IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा। किसी भी इलाके में बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।