दिल्ली में कल छाएगी धुंध, 14 डिग्री तक गिर सकता है पारा; IMD ने दिया मौसम अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में गुलाबी ठंड की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 नवंबर को आमतौर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि सुबह के समय आसमान में धुंध नजर आ सकती है।

मौसम विभाग की ओर से बुधवार के लिए आंधी या बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि तापमान में गिरावट आने की वजह से रात में ठंड महसूस हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में सुहावना रहेगा मौसम

IMD के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सुहावना रहेगा।