डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि दोपहर में आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई गई है।

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज के मौसम के मुकाबले दिल्ली में शनिवार को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। खासतौर पर सुबह के समय में दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलने वाली हल्की हवाएं मौसम को सुहावना बनाएगी। हालांकि रात में हवाएं धीमी हो जाएंगी, जिससे मौसम फिर से सामान्य महसूस होगा।