डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ठंड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कल यानी मंगलवार को दिल्ली का मौसम शुष्क बना रहेगा और IMD की ओर से बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार की सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहेगा और धूप खिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने क्या कहा? IMD के मुताबिक, मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, वहीं अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई है, लेकिन बुधवार को तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है।