जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की केंद्र सरकार की योजना का दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है।

एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामा में वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह मस्जिद 149 साल से भी अधिक पुरानी है, इसलिए इसके ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप को संरक्षित किया जाना चाहिए।

वक्फ बोर्ड ने पूजा स्थल अधिनियम का दिया हवाला

न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामा में वक्फ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए वक्फ बोर्ड ने पूजा स्थल अधिनियम-1991 का भी हवाला दिया है।

वहीं, याचिका पर पूर्व में जवाब दाखिल कर तर्क दिया था कि केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर के भीतर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे का होना या उसे बनाए रखना स्वीकार्य नहीं है और यह इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है।

सरकार के तर्क का बोर्ड ने किया विरोध वक्फ बोर्ड ने सरकार के इस तर्क को गलत बताया। याचिकाकर्ता मोहम्मद यासिर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने आग्रह किया कि सरकार को मस्जिद तक लोगों की पहुंच में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए।