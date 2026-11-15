छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य दे पाएंगे दिल्लीवासी या बारिश बढ़ाएगी मुसीबत? IMD ने बताया कल कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 16 नवंबर यानी सोमवार को सुबह के समय मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है। साथ ही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सुबह और रात के समय ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं कई इलाकों में सुबह और रात में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की ओर से दिए गए अपडेट के मुताबिक, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। सोमवार को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक दिल्ली के किसी भी जिले में कोई चेतावनी जारी नहीं की है।