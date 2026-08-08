जलभराव के बीच बढ़ा संक्रमण का खतरा, दिल्ली में दस्त-उल्टी के मरीज 20% तक बढ़े

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में लगातार हो रही वर्षा और जलभराव के बीच पेट और जलजनित संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। पिछले सप्ताह में अस्पतालों की ओपीडी में दस्त, उल्टी, पेट दर्द, बुखार और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ने की जानकारी सामने आई है। बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के साथ दूषित पानी और संक्रमित भोजन से होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने का खतरा आरएमएल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. रमेश मीणा के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण ओपीडी में एलर्जिक राइनाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और त्वचा संबंधी एलर्जी के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि दूषित पानी या संक्रमित भोजन से डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने का खतरा रहता है।

जलभराव से दूषित हो सकता है पानी विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा के दौरान जलापूर्ति की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिलने या दूषित पानी के इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और लंबे समय से रखा भोजन भी इसका कारण बन सकते हैं। जून में गुलमोहर पार्क इलाके में दूषित पानी की शिकायत के बाद टाइफाइड, दस्त, नोरोवायरस समेत अन्य जलजनित संक्रमण के मामले सामने आए थे।

किस तरह की बीमारियों का खतरा एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में दूषित पानी से हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस-ए, हेपेटाइटिस-ई, अमीबायसिस, जिआर्डियासिस तथा ई-कोलाई और साल्मोनेला से होने वाले तीव्र दस्त का खतरा बढ़ जाता है। इनके प्रमुख लक्षण दस्त, उल्टी, पेट दर्द, बुखार और डिहाइड्रेशन हैं। कुछ संक्रमणों में पीलिया भी हो सकता है।

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बच्चों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त होने पर डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024 के स्टाप डायरिया अभियान के दौरान 35,309 बच्चों में दस्त के मामले सामने आए थे। इन बच्चों को ओआरएस और जिंक दिया गया था।