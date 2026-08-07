जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग (Non-Interlocking) का तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस कारण भागलपुर से खुलने वाली और इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तिथियों में कई ट्रेनें निरस्त (Cancel) रहेंगी, जिससे त्योहारी सीजन में सफर करने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ना तय है।

रेल प्रशासन के अनुसार पटरियों के रख-रखाव और सिग्नलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। यात्रा पर निकलने से पहले यात्री ट्रेनों का शेड्यूल जरूर जांच लें। रद रहने वाली मुख्य ट्रेनें इसके तहत अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस 24 व 26 सिंतबर तथा 1 व 3 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। वहीं, भागलपुर-मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस 25 सितंबर से 04 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। मालदा-पटना एक्सप्रेस 20, 23, 25, 27, 30 सितंबर व 2 अक्टूबर को रद्द रहेगी, जबकि उधना-मालदा एक्सप्रेस 24 व 27 सितंबर तथा 1 व 4 अक्टूबर को नहीं संचालित होगी। इसके अलावा नई दिल्ली/आनंद विहार-मालदा एक्सप्रेस 20 सितंबर से 03 अक्टूबर के बीच विभिन्न तिथियों में निरस्त रहेगी।