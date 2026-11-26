राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण शुक्रवार और शनिवार को जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जलापूर्ति

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रमेश पार्क, ललिता पार्क, जे-एक्सटेंशन, किशन कुंज, गीता कॉलोनी, ताज एन्क्लेव, रानी गार्डन, शास्त्री नगर, राम नगर, जगतपुरी, कृष्णा नगर, अर्जुन नगर, खुरेजी, बृजपुरी, शिव पुरी, घोंडली, चंद्र नगर और आसपास के क्षेत्र में और शनिवार को मिक्स्ड हाउसिंग कोंडली फ्लैट्स में जल आपूर्ति नहीं होगी।