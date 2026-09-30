SIR का नोटिस मिला तो केंद्रों के चक्कर काट रहे दिल्ली के मतदाता, घर-घर सुनवाई के आदेश बेअसर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसआइआर में नोटिस पाने वाले मतदाताओं की परेशानी कम करने के लिए चुनाव कार्यालय ने बीएलओ को घर-घर जाकर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है।

मंगलवार को भी बड़ी संख्या में मतदाता नोटिस और दस्तावेज लेकर सुनवाई केंद्रों पर पहुंचे। मतदाताओं का कहना है कि बीएलओ फोन कर उन्हें दस्तावेज लेकर केंद्र पर ही बुला रहे हैं। ऐसे में घर पर सुनवाई की घोषणा के बावजूद उन्हें केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है।

यहां संबंधित कर्मचारी मिल जाने से उनकी समस्या सुनी जा रही है, जबकि कई मामलों में बीएलओ से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। 33 लाख मतदाताओं को नोटिस मटिया महल विधानसभा क्षेत्र स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीनत महल और राउज एवेन्यू में सुनवाई की व्यवस्था की गई है। यहां पहुंचे नसीम ने बताया कि उनके जुड़वां बच्चों का जन्म वर्ष 2006 में हुआ था।

ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करीब 97 लाख मतदाताओं में से लगभग 33 लाख को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव कार्यालय के अनुसार करीब तीन लाख मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। नोटिस के निपटारे के लिए बीएलओ को घर-घर जाकर सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके बावजूद केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने से सवाल उठ रहा है कि घर-घर सुनवाई की व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो रही है। कॉलेजों में फॉर्म-6 भरवाने के लिए लगा विशेष कैंप एसआइआर के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए मंगलवार को दिल्ली के विभिन्न कालेजों में विशेष कैंप लगाए गए। बीएलओ की टीमों ने विद्यार्थियों को फार्म-6 भरने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी।