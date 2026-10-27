दिल्ली में SIR के आखिरी कैंप में सुस्त रहा रुझान, दो महीने में जानें कितने मिले नए नाम शामिल करने के आवेदन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत आयोजित विशेष शिविरों का अंतिम चरण उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

लगभग 15,000 मतदान केंद्रों पर रविवार को लगाए गए इन अंतिम शिविरों में बेहद फीकी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ 3,000 के करीब ही फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए। 30 अक्टूबर की समय सीमा नजदीक होने के बावजूद अंतिम दिन मतदाताओं की संख्या काफी कम दर्ज की गई।

47 लाख से अधिक नाम हटने के बाद सुस्त प्रतिक्रिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त को जब मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, तो उसमें से 1.4 करोड़ में से 47.6 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे।

इन छूटे हुए मतदाताओं और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए दो महीने का लंबा अवसर दिया गया था। 31 अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच कुल 2.6 लाख फॉर्म-6 आवेदन ही नाम शामिल करने के लिए प्राप्त हो सके हैं।

फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आंकड़े अंतिम दिन फॉर्म-7 (नाम हटाने या आपत्ति) और फॉर्म-8 (संशोधन) के जरिए कुल मिलाकर लगभग 1,000 आवेदन और प्राप्त हुए। अधिकारियों का मानना है कि चूंकि पिछले दो महीनों में अधिकांश लोग पहले ही अपने आवेदन जमा करा चुके थे, इसलिए अंतिम दिन भीड़ कम रही।