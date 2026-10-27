पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीतकर भारत लौटे प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, मेरठ। जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर उत्साह के साथ स्वागत किया गया।

दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी सहित स्वाति चौधरी व अन्य खिलाड़ियों का जिला पैरा खेल संघ की टीम ने स्वागत किया। इस दौरान कोच गौरव त्यागी, रोबिन सिंह सहित अन्य खेल पदाधिकारी और सहयोगी मौजूद रहे।