दिल्ली वालों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का आखिरी मौका, 25 अक्टूबर को लगेगा विशेष शिविर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और गड़बड़ियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए नागरिकों की मदद के लिए इस रविवार 25 अक्टूबर को आखिरी विशेष शिविर आयोजित होंगे।

नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर जाकर इन शिविरों में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जहां एसआईआर से संबंधी जानकारी से लेकर नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन और पता बदलने समेत दूसरे संशोधनों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे शिविर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार छूटे हुए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए रविवार, 25 अक्टूबर को दिल्ली के सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे और मतदाताओं को आवेदन भरने में मदद करेंगे।

30 अक्टूबर तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति कार्यालय के अनुसार नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े करीब 33 लाख नोटिस के मामलों में से 29.50 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इन मामलों को अंतिम मतदाता सूची के लिए तैयार कर लिया गया है।

वहीं, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब तक कुल 4,63,154 फार्म-6 प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब डेढ़ लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है।