दिल्ली में अगले 9 दिनों तक 'जहरीली हवा' का अलर्ट, खराब श्रेणी में AQI; क्यों बिगड़ रहे हालात?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शुक्रवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 230 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले नौ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में खास सुधार की संभावना नहीं है। 26 अक्टूबर तक हवा 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है, जबकि इसके बाद के छह दिनों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है।

तीन केंद्रों पर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची हवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 56 निगरानी केंद्रों में से तीन पर वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें पूसा में सबसे अधिक 324 एक्यूआई रहा। वहीं 36 केंद्रों पर हवा 'खराब' और 17 केंद्रों पर 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई।

क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने और वातावरण में प्रदूषकों को फैलने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलने से प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। पूर्वानुमान में वेंटिलेशन इंडेक्स छह हजार वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम और औसत हवा की गति 10 किमी प्रति घंटे से कम रहने को प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल बताया गया है। दिल्ली के प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों की हिस्सेदारी आईआईटीएम पुणे के निर्णय सहायता प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 20.3 प्रतिशत है। इसके बाद पराली जलाने और आवासीय गतिविधियों का योगदान 5.1 प्रतिशत है। उद्योगों का योगदान 4.2 प्रतिशत है।