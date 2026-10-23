दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन रविवार को रहेगी प्रभावित, यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच चलेगी सिंगल लाइन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। रविवार को यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच रखरखाव (मेंटेनेंस) का काम किया जाएगा।

इसकी वजह से सेवाएं शुरू होने से लेकर सुबह साढ़े छह बजे तक इस सेक्शन पर दोनों दिशाओं में सिंगल-लाइन वर्किंग लागू रहेगी। सुबह 06:30 बजे के बाद इस खंड पर सामान्य सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी।

क्या किसी अन्य रूट पर भी आएगी रुकावट?

मिली जानकारी के मुताबिक दिन के बाकी समय के लिए नियमित रविवार का समय-सारणी (टाइमटेबल) फॉलो किया जाएगा। अन्य सभी खंडों पर ट्रेनें सामान्य रूप से रविवार के टाइमटेबल के अनुसार चलेंगी।

Service Update Blue Line services will be briefly regulated between Yamuna Bank and Indraprastha section on 25th October, 2026 (Sunday) https://t.co/b9p73FYJNX — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 23, 2026

प्रशासन ने इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें।

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