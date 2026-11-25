नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नाम जुड़वाने और सूची में गलतियां ठीक कराने के लिए आवेदन देने की समय-सीमा खत्म हो गई है।

अब फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने का मौका नहीं मिलेगा। 24 नवंबर तक नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के कुल 5,43,940 आवेदन मिले हैं। इनमें 30 अगस्त तक मिले 2,12,400 और 31 अगस्त से 24 नवंबर के बीच आए 3,31,540 आवेदन शामिल हैं।

नई दिल्ली में मिले सबसे कम आवेदन मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य जानकारी ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 के कुल 3,85,322 आवेदन मिले हैं। इनमें 30 अगस्त तक के 2,60,768 और इसके बाद के 1,24,554 आवेदन शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, नाम जुड़वाने के लिए सबसे अधिक 69,449 आवेदन पश्चिमी जिले से मिले हैं। इसके बाद उत्तर-पूर्वी जिले से 57,164, दक्षिण-पूर्वी से 56,694, पूर्वी से 52,844 और उत्तर-पश्चिमी जिले से 53,300 आवेदन आए हैं। नई दिल्ली जिले से सबसे कम 8,120 आवेदन मिले हैं।



मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के कुल 87,063 आवेदन मिले हैं। इनमें 30 अगस्त तक के 51,471 और 31 अगस्त से 24 नवंबर के बीच के 35,592 आवेदन शामिल हैं।