दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बेहतरीन मौका, 18 और 25 अक्टूबर को मिलेगा अवसर; जानें पूरा प्रोसेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में 'कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से छूटे नहीं' अभियान के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) चलाया जा रहा है। विपक्ष के धरना-प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग की ओर बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सूची में दर्ज होने से वंचित होने वालों के लिए एक बड़ा अवसर आया है।

इस अभियान से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं... प्रकाशन और आंकड़े : बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा ऑडिट के बाद, 97,53,577 मतदाताओं वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।

बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा ऑडिट के बाद, 97,53,577 मतदाताओं वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। मामलों का समाधान : शुरुआत में लगभग 33 लाख प्रविष्टियां तार्किक विसंगतियों और अनमैप्ड मामलों के अधीन थीं, जिनमें से अब तक 20 लाख से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।

शुरुआत में लगभग 33 लाख प्रविष्टियां तार्किक विसंगतियों और अनमैप्ड मामलों के अधीन थीं, जिनमें से अब तक 20 लाख से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दल : इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 902 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 1,313 बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,947 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 902 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 1,313 बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,947 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं। दावे और आपत्तियां : ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें और 30 अक्टूबर 2026 से पहले अपने दावे या आपत्तियां दर्ज कराएं। विभिन्न फॉर्मों का विवरण फॉर्म-6 : नए मतदाताओं के लिए आवेदन फॉर्म (उन पात्र मतदाताओं के लिए जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है)।

नए मतदाताओं के लिए आवेदन फॉर्म (उन पात्र मतदाताओं के लिए जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है)। फॉर्म-7 : मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की आपत्ति के लिए।

मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की आपत्ति के लिए। फॉर्म-8 : निवास स्थान बदलने, प्रविष्टियों में सुधार या ईपीआईसी बदलने के लिए। विशेष शिविरों का उठाएं लाभ पात्र मतदाताओं की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्र स्थानों पर 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां सहायता के लिए बीएलओ (बीएलओ) उपलब्ध रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है या ईसीआईएनईटी एप और सीईओ दिल्ली की वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है।