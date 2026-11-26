जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दूसरे साहित्य महोत्सव (डीयूएलएफ 2.0) का आयोजन 12 से 14 फरवरी 2027 तक किया जाएगा।

इस बार साहित्य महोत्सव में देश के नामी लेखकों, कवियों और मीडिया जगत की हस्तियों के साथ भारतीय लोक नाट्यों को भी मंच मिलेगा। साथ ही देश का मान बढ़ाने वाली हस्तियों को सम्मानित करने की भी तैयारी है।

12 से 14 फरवरी तक होगा आयोजन

गुरुवार को कुलगुरु प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साहित्य महोत्सव समिति की पहली बैठक में आयोजन की तारीख और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।

कुलगुरु ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित पहला साहित्य महोत्सव सफल रहा था। इस बार इसे और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन लोगों ने देश का मान बढ़ाया है, उन्हें भी महोत्सव के दौरान सम्मानित किया जाए।