Delhi University का दुनियाभर में बढ़ा क्रेज, 93 देशों से पहुंचे आवेदन; 74 विदेशी शोधार्थियों ने भी लिया दाखिला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छह लाख से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई, देश-विदेश में बढ़ती पहचान, शोध की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है।

डीयू का आकर्षण अब देश की सीमाओं से बाहर भी बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय की 103वीं वार्षिक रिपोर्ट (2025-26) के मुताबिक, डीयू में दाखिले के लिए 93 देशों से 9,000 से अधिक आवेदन मिले। वर्तमान में 2,000 से अधिक विदेशी विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं।

74 विदेशी शोधार्थियों ने भी दाखिला लिया खास बात यह है कि पहली बार पीएचडी कार्यक्रमों में 74 विदेशी शोधार्थियों ने भी दाखिला लिया है। इससे डीयू की अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक पहचान मजबूत होने का संकेत मिलता है। विश्वविद्यालय में नियमित, एसओएल और एनसीवेब को मिलाकर कुल 6,41,148 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

रैंकिंग और शोध के क्षेत्र में सुधार के साथ विदेशी विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या डीयू के वैश्विक विस्तार को दर्शाती है विश्वविद्यालय में नियमित, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) और एनसीवेब को मिलाकर 6,41,148 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डीयू की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है।