एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर विशेष नियम बनाने की मांग खारिज, दिल्ली HC ने क्या कहा?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और गलत बर्ताव से निपटने के लिए विशेष नियम बनाने तथा प्रभावी तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को नियम बनाने या विशेष अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करने के लिए बाध्य करने वाला सामान्य निर्देश नहीं दे सकती।

अश्लील, अपमानजनक भाषा में बात करने का आरोप अदालत ने यह नीतिगत मामला है और दिशानिर्देश बनाना सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने उक्त आदेश एक महिला की याचिका पर दिया। महिला ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कि इंडिगो एयरलाइंस की कस्टमर-केयर सेवा से संपर्क करने पर एक एग्जीक्यूटिव ने उसके साथ अश्लील, अपमानजनक और लिंग-आधारित भाषा का इस्तेमाल किया।