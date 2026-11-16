दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ी राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी; क्या है नई तारीख?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दिसंबर में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। परीक्षा फार्म भरने से चूके विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है।

परीक्षा शाखा ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 19 नवंबर कर दी है। वहीं, विलंब शुल्क के साथ अब 25 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। पहले लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर थी।

हजारों छात्रों को मिलेगी राहत विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन हजारों छात्रों को राहत मिलेगी, जो समर्थ पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों या अन्य कारणों से समय पर आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। 16 नवंबर तक कुल 2,55,243 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है।