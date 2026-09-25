दिल्ली के संविदा बस चालकों के लिए बड़ा फैसला, बीमा से छुट्टी तक कई मुद्दों पर परिवहन मंत्री ने की बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में रियायत समझौते के तहत बसों के संचालन में लगे संविदा चालकों की समस्याओं के समाधान को लेकर परिवहन मंत्री डा पंकज सिंह ने शुक्रवार को बस संचालक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में चालकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा, समय पर वेतन पर्ची और नियुक्ति पत्र देने, प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि तथा साप्ताहिक और मासिक अवकाश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में परिवहन मंत्री ने कहा कि बस चालकों की जायज समस्याओं का समाधान करने के साथ राजधानी में बस सेवाओं का निर्बाध संचालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है। संभावित उपायों पर विचार करने की संभावनाओं को कहा उन्होंने संबंधित अधिकारियों और संचालक संस्थाओं से इन समस्याओं के समाधान के लिए लागू कानून और समझौतों के तहत संभावित उपायों पर विचार करने को कहा। चालकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना की स्थिति में उचित बीमा और मुआवजा देने की व्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इसके लिए एक समान व्यवस्था बनाने और चालकों को इसकी स्पष्ट जानकारी देने की संभावना भी तलाशने को कहा गया।

बैठक में चालकों को समय पर वेतन पर्ची और नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि रोजगार से जुड़े दस्तावेजों में पारदर्शिता बनी रहे। वेतन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए लिखित नियम बनाने की संभावना पर भी चर्चा हुई। अवकाश के संबंध में संबंधित संस्थाओं से कानून और समझौते के अनुसार साप्ताहिक अवकाश तथा महीने में करीब चार दिन का अवकाश देने की संभावना पर विचार करने को कहा गया।