दिल्ली के हेलमेट अभियान को केप टाउन में मिला सम्मान, सड़क सुरक्षा के संदेश को मिली वैश्विक पहचान

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग के हेलमेट जागरूकता अभियान को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित विश्व सुरक्षा सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है।

विभाग के ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ अभियान को बहुत छोटी चलचित्र श्रेणी में विशेष उल्लेख सम्मान प्रदान किया गया। यह अभियान दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया था।