दिल्ली के हेलमेट अभियान को केप टाउन में मिला सम्मान, सड़क सुरक्षा के संदेश को मिली वैश्विक पहचान
दिल्ली परिवहन विभाग के हेलमेट जागरूकता अभियान को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित विश्व सुरक्षा सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली परिवहन विभाग के हेलमेट जागरूकता अभियान को अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला।
दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में विश्व सुरक्षा सम्मेलन में विशेष उल्लेख पुरस्कार।
दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग के हेलमेट जागरूकता अभियान को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित विश्व सुरक्षा सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है।
विभाग के ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ अभियान को बहुत छोटी चलचित्र श्रेणी में विशेष उल्लेख सम्मान प्रदान किया गया। यह अभियान दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया था।
जीवन बचाने के लिए हेलमेट जरूरी
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस अभियान को अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शुरू किया था।
अभियान के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि हेलमेट पहनना केवल यातायात नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि सड़क हादसे की स्थिति में जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी सुरक्षा उपाय है।
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